Prague : des ambassades contestent le projet entourant la statue du maréchal soviétique Koniev

Un groupe d'ambassadeurs critiquent la volonté de la mairie d'arrondissement de Prague 6 d'ajouter un panneau informatif à la statue du maréchal Koniev, qui proposerait "une vision négative" de son rôle historique. Selon l'agence de presse AP, une lettre ouverte sur ce sujet a été adressée au ministre des Affaires étrangères Martin Stropnický (ANO), par les représentants de la Russie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. La diplomatie tchèque se dit surprise de la méthode choisie pour exprimer cette doléance. "Nous préparons une réponse qui prendra la même forme", a indiqué la porte-parole du ministère Irena Valentová.

Ivan Koniev (1897-1973) est un chef militaire important de la Seconde Guerre mondiale. A la tête de ses armées, il a contribué à la libération d'une bonne partie de l'Europe centrale et orientale, et notamment de Prague et de plusieurs régions de la Tchécoslovaquie. Après le conflit mondial, il a été en poste en Hongrie au moment de l'insurrection de 1956 et à Berlin au moment de la crise de 1961.