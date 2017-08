Prague : cours de tchèque gratuits pour les enfants d’étrangers

La municipalité de Prague lance des cours gratuits de la langue tchèque destinés aux enfants étrangers, afin de favoriser leur intégration. Le projet, dont le coût s’élève à 1,1 million de couronnes (environ 42 000 euros) a été approuvé ce mardi par les conseillers municipaux.

Ces cours intensifs dureront trois mois. Dans un premier temps, deux classes de tchèque devraient être ouvertes dans la capitale tchèque. A la rentrée 2016, les établissements scolaires pragois, plus précisément les écoles maternelles, primaires et secondaires, ont accueilli près de 15 800 enfants étrangers. Il s’agit d’une augmentation interannuelle de plus de 1 500 élèves.