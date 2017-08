Prague commémore Ryszard Siwiec, un Polonais qui s’est immolé en 1968

Un acte de piété en souvenir de Ryszard Siwiec, un Polonais qui s’est immolé pour protester contre l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie, a eu lieu ce vendredi matin à Prague. La cérémonie s’est déroulée au pied d’un monument dédié à Ryszard Siwiec, dans la rue qui porte son nom, dans le quartier de Žižkov.

Comptable, ancien soldat polonais et père de cinq enfants, Ryszard Siwiec s’immola le 8 septembre 1968, il y a donc presque 49 ans de cela, à Varsovie, en plein milieu d’un festival célébrant la récolte. Il succomba à ses blessures quatre jours plus tard. « La participation des troupes polonaises à l’écrasement du Printemps de Prague l’a vraiment frappé et l’a encouragé de passer à cet acte radical », a expliqué Lucie Zakopalová de l’Institut polonais à Prague.