Plus de trois cents musicologues spécialistes de la musique médiévale en provenance de République tchèque et d’étranger se réunissent à partir de ce mardi et jusqu’à vendredi au couvent Saint-Agnès à Prague. La capitale tchèque est ainsi la première ville située dans un pays post-communiste à accueillir cette rencontre annuelle, intitulée « Medieval and Renaissance Music Conference » et lancée pour la première fois en 1972 au Royaume-Uni. L’événement propose aussi différents concerts et expositions publics. Les visiteurs pourront par exemple voir l’original du célèbre recueil de cantiques de Jistebnice datant du XVe siècle.