La partition de la Tchécoslovaquie a profité aux deux nouveaux pays, la Slovaquie comme la République tchèque. C’est ce qu’a déclaré l’ancien président Václav Klaus dans un entretien pour l’agence de presse ČTK. Il y a vingt-cinq ans de cela, Václav Klaus, qui était alors président du gouvernement tchèque, avait mené les négociations pour la partie tchèque suite à l’adoption, en juillet 1992, de la déclaration de souveraineté par le Conseil national slovaque, qui avait abouti, quelques mois plus tard, à la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque et à la transformation de l'État tchécoslovaque en deux États indépendants. Sans regrets, Václav Klaus affirme être convaincu que cette partition a participé à l’excellence actuelle des relations entre Prague et Bratislava et a réduit les problèmes qui auraient dû être résolus si l’Etat commun avait été conservé. Toujours selon lui, il convient de considérer aujourd’hui la dissolution comme un fait historique et rien d’autre.