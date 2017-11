Pour les Pirates, l’opposition devrait diriger tous les comités parlementaires

Réunis ce week-end, les députés du parti des Pirates ont confirmé qu’ils accorderaient leur soutien à la candidature de Radek Vondráček (ANO) au poste de président de la nouvelle Chambre des députés. Selon les Pirates, désormais troisième formation à la chambre basse du Parlement, les différents partis de l’opposition devraient toutefois diriger tous les comités parlementaires afin de pouvoir mieux contrôler les ministères.

Pour le leader du mouvement ANO et vainqueur des élections, Andrej Babiš, qui souhaite former un gouvernement minoritaire, les Pirates « inventent des absurdités au lieu de collaborer sur le fonctionnement du gouvernement ». La proposition est critiquée également par les chrétiens-démocrates qui la considèrent comme « inadéquate » et par le parti ODS qui souhaite que le poste de président de la Chambre des députés soit occupé par son chef Petr Fiala