Infos Pour le chef de la diplomatie, la lutte contre le populisme représente le principal défi pour 2017

13-01-2017 17:55 | Alžběta Ruschková

Les principaux défis pour cette année représentent la lutte contre la montée du populisme dans le monde et le maintien de l’unité de l’UE. C’est du moins ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, lors d’une rencontre avec les ambassadeurs étrangers à Prague. Selon le chef de la diplomatie tchèque, la Tchéquie se veut un Etat qui aide à surmonter les différences entre les pays européens. Toujours d’après Lubomír Zaorálek, il faut maintenir l’unité de l’UE même après le départ du Royaume-Uni. Les autorités européennes devraient selon lui s’orienter vers des thèmes concrets, comme la lutte internationale contre la fraude et l’évasion fiscale ou la stabilisation des pays voisins de l’UE.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

La République tchèque porte plainte contre le nouveau règlement de l’UE relatif à la dénaturation de l’alcool 13-01-2017 19:09 | Alžběta Ruschková La République tchèque a déposé une plainte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre le nouveau règlement de la Commission européenne relatif à la dénaturation de l’alcool. Celui-ci introduit en effet un procédé de dénaturation commun et unique et supprime tous les procédés nationaux. L’alcool dénaturé est rendu imbuvable par l’adjonction d’un mélange de substances chimiques qui en altèrent le goût et l’odeur et est ainsi exonéré de droits d’accises. Or, selon le ministère tchèque des Finances, le mélange utilisé par l’UE est d’une qualité inférieure à celui utilisé en République tchèque et peut être facilement enlevé. Les boissons alcoolisées fabriquées à partir de l’alcool initialement dénaturé, qui est donc moins cher, n’étant pas nuisible à la santé, cette nouvelle réglementation pourrait mener à de considérables évasions fiscales, a notamment expliqué le ministère.

Une messe sera célébrée en espéranto tous les trois mois à Prague 13-01-2017 18:43 | Alžběta Ruschková Une messe sera célébrée en espéranto tous les trois mois à l’église Saint-Pankrac à Prague. La première messe de ce type se tiendra le 18 janvier prochain. L’information a été communiquée ce vendredi par le porte-parole de l’archevêché de Prague, Aleš Pištora. Environ deux millions de personnes dans plus de 120 pays du monde parlent cette langue internationale. En République tchèque, il y a des centaines d’espérantophones, dont par exemple aussi le cardinal Miloslav Vlk. L’archevêché de Prague comportant plus de 40 prêtres étrangers, les messes sont régulièrement célébrées par exemple aussi en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en français, en slovaque, en polonais, en vietnamien ou en coréen.

Pour le chef de la diplomatie, la lutte contre le populisme représente le principal défi pour 2017 13-01-2017 17:55 | Alžběta Ruschková Les principaux défis pour cette année représentent la lutte contre la montée du populisme dans le monde et le maintien de l’unité de l’UE. C’est du moins ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, lors d’une rencontre avec les ambassadeurs étrangers à Prague. Selon le chef de la diplomatie tchèque, la Tchéquie se veut un Etat qui aide à surmonter les différences entre les pays européens. Toujours d’après Lubomír Zaorálek, il faut maintenir l’unité de l’UE même après le départ du Royaume-Uni. Les autorités européennes devraient selon lui s’orienter vers des thèmes concrets, comme la lutte internationale contre la fraude et l’évasion fiscale ou la stabilisation des pays voisins de l’UE.

Miloš Zeman invite le pape François à venir en Tchéquie à l’occasion du 75e anniversaire du massacre de Lidice 13-01-2017 17:22 | Alžběta Ruschková Le chef de l’Etat tchèque a de nouveau invité le pape François à venir en République tchèque, et ce en juin prochain, à l’occasion du 75e anniversaire du massacre de Lidice. Dans une lettre envoyée au Vatican, Miloš Zeman a notamment rappelé les événements tragiques qui ont abouti à l’anéantissement de ce village par les nazis en représailles contre l’attentat mené contre le Reichsprotektor Reinhard Heydrich et a souligné la valeur symbolique de la tragédie pour les pays actuellement frappés par la guerre. Le président avait déjà invité le pape François lors d'une rencontre au Vatican en 2015, puis à nouveau en septembre dernier en marge d’un sommet des Nations unies à New-York et en décembre dernier via un télégramme envoyé au souverain pontife à l’occasion de son 80e anniversaire. La dernière visite d’un évêque de Rome remonte à 2009 : Benoît XVI était venu célébrer une messe à l’occasion de la Saint Venceslas, le 28 septembre.

Les députés approuvent les impôts moins élevés pour les familles avec plusieurs enfants 13-01-2017 14:39 | Alžběta Ruschková La Chambre des députés a approuvé, ce vendredi, la baisse des impôts pour les familles avec plusieurs enfants. Les parents qui ont deux enfants économiseront ainsi plus de 19 000 couronnes par an (703 euros), soit de 2 400 couronnes de plus (un peu moins de 90 euros) qu’à l’heure actuelle. Pour chaque autre enfant, le rabais correspondra à 24 000 couronnes (888 euros), ce qui représente une augmentation de 3 600 couronnes (133 euros). Les familles qui ont un seul enfant économiseront toujours 13 400 couronnes (environ 495 euros). Si cette mesure est adoptée par le Sénat et signée par le président, elle entrera en vigueur le 1er avril prochain.

Météo 13-01-2017 14:16 | Alžběta Ruschková Pas de changement ce samedi, jour de la fête des Radovan. Le ciel reste couvert sur l’ensemble du territoire tchèque. Les chutes de neige sont également possibles. Les températures oscillent entre -2 et 2 °C pour les maximales, et ne dépassent pas les -5 °C à compter de 1 000 mètres d’altitude.

Les monuments de la Grande-Moravie ou Bohuslav Martinů nominés pour le Label du patrimoine européen 13-01-2017 13:56 | Alžběta Ruschková La République tchèque a décidé de nominer les monuments de la Grande-Moravie et l’héritage du compositeur Bohuslav Martinů pour le Label du patrimoine européen. L’information a été rendue publique par Jan Cieslar de l’Institut national du patrimoine (NPÚ). Le mémorial de la Grande-Moravie à Mikulčice – Kopčany (Moravie du Sud), nominé conjointement par la République tchèque et par la Slovaquie, est le site archéologique unique, mais aussi un lieu de rencontre des cultures orientale et occidentale dans l’Europe du IXe siècle qui a joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe centrale, a fait savoir la directrice du NPÚ, Naďěžda Goryczková. De même, le compositeur Bohuslav Martinů, originaire de Tchéquie mais qui avait passé la majeure partie de sa vie à l’étranger, a contribué, de manière importante, à l’évolution de la culture européenne. Le Label du patrimoine européen est attribué tous les deux ans. Une seule nomination par pays peut être couronnée du succès et rejoindre cette prestigieuse liste.

Grippe aviaire : les vétérinaires confirment un nouveau cas de contamination 13-01-2017 13:19 | Alžběta Ruschková Les vétérinaires tchèques ont confirmé ce vendredi un sixième cas de contamination par la grippe aviaire. Il s’agit d’un élevage à Chotčiny, près de Tábor (Bohême du Sud). Selon le porte-parole de l’Administration vétérinaire d’Etat, Petr Pejchal, une cinquantaine d’oiseaux devraient alors être abattus. Les vétérinaires ont également enregistré ce vendredi un cas de contamination par cette maladie chez un cygne sauvage à Olomouc (Moravie centrale). La grippe aviaire est apparue en République tchèque après près de dix ans. Actuellement, cinq autres foyers de contamination par le virus ont été dépistés en République tchèque, la plupart se trouvant dans la région de la Moravie du Sud. Au total, environ 10 000 animaux ont été tués en raison de l’épidémie.

Le chef de l’Etat refuse l’étiquette « d’homme politique pro russe » attribué par le Washington Post 13-01-2017 12:00 | Denisa Tomanová Après s’être entretenu avec le président de la République tchèque, Miloš Zeman, le quotidien The Washington Post a qualifié le chef de l’Etat tchèque de « leader européen pro-russe et antimusulman ». De son côté, Miloš Zeman a refusé cette étiquette, en indiquant qu’il s’agissait-là de « slogans habituels » qui lui sont attribués par ses adversaires. Il a fait savoir que la Russie ne lui donnait "ni vodka, ni argent". Dans l'entretien accordé au correspondant berlinois du Washington Post, Miloš Zeman a réitéré son désaccord à propos des sanctions économiques de l’UE contre la Russie ainsi que son soutien à l’égard du futur président des Etats-Unis, Donald Trump. Miloš Zeman a notamment rappelé qu’il a été invité par le républicain nouvellement élu en visite officielle aux Etats-Unis au mois d’avril prochain.