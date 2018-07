Pour la première fois depuis 2011, les Tchèques sont de nouveau majoritairement favorables à l’UE

Une majorité de Tchèques sont de nouveau favorables à l’appartenance de leur pays à l’Union européenne. Si un référendum devait se tenir aujourd’hui, 53 % d’entre eux voteraient en faveur de l’adhésion, soit huit points de plus qu’il y a un an de cela. Il s’agit aussi du pourcentage le plus élevé depuis le début des années 2010. Les résultats du sondage réalisé en avril dernier par l’agence STEM ont été communiqués ce mardi.

L’opinion qu’ont les Tchèques de l’UE s’est améliorée depuis la fin des crises économique et migratoire. Il y a sept ans de cela, la part de ceux qui auraient de nouveau voté en faveur de l’adhésion était passée de 59 % à 49 %. En 2015 et 2016, les chiffres avaient été les plus bas : à l’époque seuls 38 % des Tchèques étaient satisfaits de la qualité de membre du pays.