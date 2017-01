Infos Pour Bohuslav Sobotka, la coalition gouvernementale fonctionne malgré la « rencontre des cultures différentes »

18-01-2017 17:58 | Alžběta Ruschková

Selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, le gouvernement fonctionne bien non seulement grâce à des partenaires au sein de la coalition, mais aussi malgré eux. Le social-démocrate l’a annoncé ce mercredi lors d’un entretien de bilan, après près de trois ans depuis la création du cabinet actuel. Pour le chef du gouvernement, il y avait une « rencontre des cultures différentes » entre le parti social-démocrate et le mouvement ANO, et notamment son leader Andrej Babiš. « Andrej Babiš, n’est pas habitué à faire des compromis. En tant qu’entrepreneur, il est habitué à décider seul. Nous avons donc dû lutter pour certains de nos projets », a expliqué Bohuslav Sobotka, tout en ajoutant que ces approches et caractères différents n’ont toutefois pas empêché à son gouvernement de réaliser une grande partie de son programme.

Le nombre de visiteurs record dans les châteaux tchèques en 2016 18-01-2017 18:10 | Alžběta Ruschková Plus de 5,6 millions de touristes ont visité les châteaux et châteaux forts tchèques gérés par l’Institut national du patrimoine (NPÚ), soit un nouveau nombre record. L’information a été communiquée par le porte-parole de l’institution, Jan Cieslar, ce mercredi. Grâce à ce résultat, les chiffres d’affaires du NPÚ ont également augmenté pour s’établir à près de 500 millions de couronnes (18 millions d’euros). C’est le château de Český Krumlov (Bohême du Sud) qui a été le plus visité, suivi des châteaux de Lednice (Moravie du Sud) et de Hluboká (Bohême du Sud). En 2015, un peu plus de cinq millions de personnes se sont rendues aux châteaux tchèques.

L’aéroport Václav Havel à Prague met en place 17 portillons automatiques 18-01-2017 17:35 | Alžběta Ruschková Dix-sept nouveaux portillons automatiques de contrôle ont été mis en place à l’aéroport Václav Havel à Prague, afin de fluidifier la circulation de passagers. Ces systèmes, destinés à des passagers en direction des pays hors Union européenne ou à l’inverse arrivant des pays non-membres, lisent les informations biométriques contenues dans le passeport et vérifient l’identité du passager à l’aide d’un scanneur de visages. L’information a été annoncée ce mercredi par le président de la police, Tomáš Tuhý. Le nouveau dispositif, qui a coûté près de 61 millions de couronnes (2,25 millions d’euros), devrait réduire la création de files d’attente aux guichets de contrôle.

Les députés donnent leur feu vert à la réforme du financement des écoles 18-01-2017 16:26 | Alžběta Ruschková A partir du mois de septembre 2018, les écoles pourraient être financées non plus selon le nombre d’élèves mais en fonction du nombre d’heures enseignées. Le projet de réforme du système du financement des écoles publiques a en effet été approuvé, ce mercredi, par la Chambre des députés. Selon le Premier ministre, Bohuslav Sobotka, les nouvelles règles devraient améliorer la qualité de l’éducation et égaliser les chances des enfants des villes et ceux qui vivent à la campagne où les écoles sont fréquentées par un plus petit nombre d’élèves. L’amendement qui sera prochainement abordé par le Sénat, vise également à renforcer la coopération entre les écoles spécialisées et les entreprises.

Angela Merkel : la Déclaration tchéco-allemande a permis d’orienter les relations bilatérales vers l’avenir 18-01-2017 15:05 | Alžběta Ruschková La Déclaration tchéco-allemande, un document qui a marqué l’histoire des relations entre les deux pays et dont on célèbre actuellement le 20e anniversaire, a permis à l’Allemagne et à la République tchèque de regarder vers l’avenir. C’est du moins ce qu’a déclaré Angela Merkel ce mercredi. « La déclaration a demandé à débarrasser des relations bilatérales des problèmes du passé et à les orienter vers l’avenir », a annoncé la chancelière via son service de presse. La Déclaration tchéco-allemande a été signée le 21 janvier 1997 par le Premier ministre tchèque de l'époque, Václav Klaus, et le chancelier allemand Helmut Kohl.

Réactions tchèques diverses à l'annonce de Theresa May sur le Brexit 18-01-2017 14:58 mis à jour | Pierre Meignan Les politiciens tchèques ont réagi diversement au discours de la première ministre britannique Theresa May, qui a présenté ce mardi sa feuille de retour pour mener à bien le Brexit. La dirigeante conservatrice a indiqué que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie que Londres quitte aussi le marché unique européen. Après ce discours, Tomáš Prouza, le secrétaire d’Etat en charge des Affaires, a écrit sur twitter qu'il se demandait ce que ce "plan ambitieux de Brexit" apporterait à l'Europe. Pour le parti conservateur TOP 09, le Brexit en soi est une mauvaise nouvelle mais il n'y aurait désormais pas d'autre solution que de respecter ce choix. La formule présentée par Theresa May a par ailleurs été saluée par le parti des citoyens libres, une formation qui milite pour la sortie de la Tchéquie de l'Union européenne.

Météo 18-01-2017 14:57 | Alžběta Ruschková Malgré quelques nuages qui peuvent apparaître notamment dans la partie nord-est de la Moravie et en Silésie, le ciel est largement ensoleillé ce jeudi, jour de la fête des Doubravka. Exceptionnellement, des chutes de neige peuvent également apparaître. Les températures vont de -5 à -1 °C pour les maximales.

La CIA publie des documents secrets, dont également certains sur la Tchécoslovaquie 18-01-2017 14:33 | Alžběta Ruschková L’Agence centrale de renseignement des Etats-Unis (CIA) a publié sur Internet près de 13 millions de pages de documents secrets, jusqu’à récemment accessibles uniquement aux Archives nationales de Maryland. Parmi ces textes, il y a également de nombreux matériaux qui concernent la Tchécoslovaquie, comme des informations relatives à l’état et le nombre de chars dans le pays en 1947 ou à des tests de missile secrets, organisés en présence des experts soviétiques. La nouvelle bibliothèque en ligne couvrent la période depuis la fondation de la CIA en 1947 jusqu’aux années 1990.

Hockey – Ligue des champions : le Sparta Prague qualifié pour la finale 18-01-2017 14:11 | Alžběta Ruschková Le Sparta Prague est devenu le premier club tchèque à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de hockey sur glace. Après avoir remporté le match aller la semaine dernière sur la glace du Växjö Lakers (2-1), le Sparta a de nouveau battu les Suédois en match retour des demi-finales ce mardi à l’O2 Arena à Prague (4-0), devant un public très nombreux. En finale, les Pragois seront opposés aux Suédois de Frölunda.