Pologne : annulation d'un appel d'offres remporté par Škoda Transportation

Un appel d'offres de plusieurs milliards de couronnes, pour la livraison de tramways à la ville de Varsovie en Pologne, a été remporté par la société tchèque Škoda Transportation et finalement annulé. Dans un communiqué de presse, la porte-parole de l'entreprise, Lubomíra Černá, fait part de cette information et indique que la firme a l'intention de poursuivre les discussions avec les autorités de la capitale polonaise. Selon le quotidien économique Hospodářské noviny, la commande portait sur la livraison de 213 tramways et représenterait une somme de 16,6 milliards de couronnes pour Varsovie, quelque 640 millions d'euros. C'est plus que toutes les recettes de Škoda Transportation pour l'exercice 2016.

D'après le journal, la ville aurait annulé l'appel d'offres car cela représenterait trop d'argent pour elle. L'entreprise tchèque pense qu'il y a encore une chance de rouvrir le dossier.