Politique : les étudiants tchèques participeront jeudi à une grande grève

Des étudiants de plus de cent écoles supérieures et lycées de toute la République tchèque participeront jeudi à une grève « d’avertissement » en faveur de la protection des valeurs sociales et constitutionnelles dans le pays. A midi et demi, tous quitteront les bâtiments de leurs établissements pour exprimer leur désaccord avec l’attitude notamment du président de la République Miloš Zeman et du Premier ministre Andrej Babiš. Dans certaines villes, des rassemblements, des happenings et autres débats sont également prévus.

Le mouvement, intitulé #Vyjdiven (Sors) est soutenu par certains théâtres. L’appel a été lancé la semaine dernière par les étudiants de la Faculté de théâtre de l’Académie des arts musicaux (DAMU) à Prague. Ce mardi, la liste des écoles qui annonçaient vouloir participer à la grève comptait quelque 140 écoles.