Plusieurs villes tchèques ont fermé leurs ponts et passerelles en mauvais état

La mairie d'Olomouc a décidé de la fermeture, la semaine prochaine, d’une passerelle au-dessus de la voie ferrée qui serait en mauvais état technique. Selon le maire social-démocrate Antonín Staněk, la passerelle sera ensuite démolie. La décision fait suite à la chute d’une passerelle sur la rivière Vltava, début décembre, dans le quartier de Troja, à Prague.

Plusieurs villes tchèques ont pris des mesures de sécurités suite à cet accident qui a fait quatre blessés, dont deux graves. Plus concrètement, les municipalités de Písek, de Kroměříž ou de Nymburk ont procédé à la fermeture des ponts et potentiellement dangereux et à leur contrôle.

Dès ce samedi, la traversée de la Vltava dans le quartier de Troja, au nord de la capitale, est assurée par un bac.