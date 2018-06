Plus de 9 000 nouveaux pères ont bénéficié du congé paternité entré février et avril

Plus de 9 000 pères ont choisi de prendre un congé paternité payé entré février et avril de cette année depuis la mise en place de la mesure. L'Etat leur a versé un total de 46 millions de couronnes. Ce congé paternité d'une durée de sept jours peut être pris par les pères cotisant à l'assurance maladie dans les six semaines suivant la naissance. Comme pour les femmes en congé maternité, les pères qui font ce choix perçoivent une indemnité journalière correspondant à 70 % de leur salaire brut.

« Nous estimons que l'intérêt pour ce congé paternité est particulièrement haut, et nous sommes proches de ce que nous attentions lors de la proposition d'instaurer ce congé, » a déclaré Martin Bačkovský du ministère du Travail et des Affaires sociales. Selon les premières estimations, jusqu'à 70% des pères pourraient à terme demander à bénéficer de ce congé paternité.