Plus de 80 000 visiteurs au Salon international de la construction mécanique à Brno

Plus de 80 000 personnes ont visité le Salon international de la construction mécanique (MSV) dont la 59e édition s'est achevée ce vendredi à Brno en Moravie. D'après les organisateurs, c'est l'un des chiffres les plus importants de ces dernières années et cela confirmerait la position de plus importante foire du genre en Europe centrale. Au total, quelque 1 600 entreprises venues de 32 pays ont exposé dans le cadre de l'événement, qui a débuté ce lundi. La France était représentée à travers dix-huit entreprises, spécialisées notamment dans la production de machines, d’équipements industriels et la plasturgie.

Les chiffres de la fréquentation ne sont pas encore définitifs. L'an passé, 84 210 personnes s'étaient pressées dans les allées de la foire.