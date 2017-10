Plus de 8 millions de Tchèques sont appelés aux urnes ces vendredi et samedi pour les élections législatives

Les bureaux de vote s’ouvrent dans près de 15 000 endroits de République tchèque ce vendredi à 14 heures dans le cadre des élections législatives. Un peu plus de huit millions d’électeurs sont appelés aux urnes.

Ces élections doivent permettre le renouvellement des 200 députés composant la chambre basse du Parlement, ainsi que la formation d’un nouveau gouvernement. Celui-ci succèdera à la coalition tripartite de centre-gauche dirigée par le social-démocrate Bohuslav Sobotka. Le mouvement de tendance libérale ANO et le parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL) sont les deux autres formations de cette coalition.

Trente-et-un partis et groupes politiques présentent des listes de candidats, au nombre total de plus de 7 500, pour ces élections. Les partis qui recueilleront plus de 5% des suffrages, seuil minimum, pourront siéger à la Chambre des députés.

Ce vendredi, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 22 heures. Ils seront ouverts de nouveau samedi de 8 heures à 14 heures.