Depuis l'introduction du registre centralisé des entreprises (EET), système qui permet de tracer le paiement de la TVA et donc de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, l'administration fiscale tchèque a opéré plus de 55 000 contrôles. Environ 1 700 amendes ont été distribuées pour un montant total de 15 millions de couronnes, quelque 580 000 euros.