34 607 personnes ont lancé une activité libérale en République tchèque pendant les six premiers mois de 2017. D’autres 26 742 personnes ont néanmoins mis fin à leurs activités. Le nombre d’autoentrepreneurs dans le pays a donc augmenté de 7 865 au cours du premier semestre. Deux cinquièmes d’entre eux sont des femmes. Au total, le pays compte plus de 2,1 millions de travailleurs indépendants. Pour 45 % d’autoentrepreneurs, l’activité libérale est la principale source de revenus. Ces données ont été publiées par la société de conseil Bisnode ce jeudi. La République tchèque est l’Etat européen où les autoentrepreneurs ont l’influence la plus grande sur l’économie locale.