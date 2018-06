Plus de 30 000 spectateurs au festival folklorique de Strážnice

Principale fête de musique folklorique en République tchèque, le festival de Strážnice, près de Hodonín, en Moravie du Sud, a refermé ses portes ce dimanche.

Sa 73e édition a attiré plus de 30 000 spectateurs. Elle a accueilli environ 3 500 participants tchèques et 300 danseurs et musiciens étrangers, notamment des ensembles mexicains, russes, chinois et hongrois.