Plus de 10 000 signatures pour la pétition de cinéastes en faveur de la Télévision tchèque

La pétition initiée par des cinéastes en soutien à la Télévision publique tchèque, après les propos visant le média public dans le discours d'investiture de Miloš Zeman, a recueilli plus de 10 000 signatures. Le texte, intitulé "Cinq phrases", appelle les dirigeants politiques et les acteurs de la vie publique à cesser toute tentative de menacer l'indépendance du média public le plus important du pays. Les auteurs de la pétition l'ont transmise aux députés. C'est ce qu'a annoncé à l'agence de presse ČTK l'un d'entre eux, le réalisateur Jan Svěrák, celui-là même qui avait lu le texte pour la première fois voici quinze jours lors de la cérémonie de remise des prix des Lions tchèques.

Le 8 mars dernier, lors de son discours d'investiture, le chef de l'Etat s'en était pris à différents médias, dont la Télévision publique et ceux du groupe de presse Economia, contrôlé par l’homme d’affaires controversé Zdeněk Bakala. Il les accusait de manipuler l'opinion, des accusations qui ont suscité de nombreuses réactions indignées.