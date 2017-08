Písek rejoint les villes européennes qui veulent lutter contre le changement climatique

La ville de Písek, en Bohême du Sud, a pris la décision de rejoindre la Convention des maires pour le climat et l'énergie, une initiative qui vise à faire en sorte que l'Union européenne parvienne à remplir ses objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. "Le pacte a déjà été signé par 6 681 villes et communes, des plus petites jusqu'à Londres, Paris, Rome ou Berlin", a expliqué le maire adjoint Josef Knot. A travers cette convention, Písek s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation en 1990 de 40% à l'horizon 2030. La municipalité doit désormais élaborer d'ici à deux ans un plan d'action pour atteindre ce but.

Seules quatre communes tchèques participent à cette initiative. Outre Písek, la plus grande d'entre elles, on trouve les villes de Litoměřice et de Hlinsko, ainsi que le petit village de Lkan.