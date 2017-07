Le Belge Pieter Heemeryck et la Britannique Lucy Charles ont signé une prestigieuse victoire internationale, en remportant, samedi, la 3e édition du triathlon de Prague, une épreuve calquée sur le format Ironman 70,3. Organisée au centre historique de Prague, la course s’est inscrite pour la première fois dans la série Challenge. Entraîné par le Tchèque Luboš Bílek, le triathlète Pieter Heemeryck a parcouru les distances de 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km de course à pied en 3h47:45, devançant un trio d'Allemands. Chez les dames, la victoire est revenue à Lucy Charles, en 4h11:21, devant la Néerlandaise Yvonne van Vlerken et la Polonaise Ewa Bugdol. Les triathlètes tchèques Pavel Petrásek et Simona Křivánková ont occupé respectivement la 7e et la 4e place.