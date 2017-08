Jiří Čunek, le président de la région de Zlín, veut des mesures plus incitatives pour faire la chasse aux sangliers et ainsi lutter contre la propagation de la peste porcine africaine, maladie qui affecte le sud-est de la Tchéquie depuis fin juin. Le politicien chrétien-démocrate veut relever le niveau des primes attribuées aux chasseurs pour chaque animal abattu et alléger les conditions, relativement strictes, qui entourent cette chasse. Il souhaite par exemple que les bêtes tuées qui ne sont pas infectées puissent être consommées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Autant de mesures que Jiří Čunek entend soumettre au ministre de l'Agriculture, le chrétien-démocrate Marian Jurečka, qu'il rencontre jeudi. Depuis le premier cas constaté en Tchéquie de peste porcine africaine, maladie qui n'affecte pas l'homme mais qui est presque toujours mortelle pour les animaux infectés, les autorités vétérinaires ont recensé 82 sangliers morts après avoir été contaminés.