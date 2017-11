Patrimoine : la plus belle gare de République tchèque se trouve en Bohême du Nord

Avis aux voyageurs : c’est en Bohême du Nord, à Doksy, commune de 5 000 communes située dans la région de Liberec, que se trouve la plus belle gare ferroviaire de République tchèque. Du moins pour cette année. Avec un peu plus de 1 600 voix, Doksy a remporté l’enquête organisée par l’antenne tchèque de l’Association européenne pour le fleurissement et le paysage (AEFP). Les résultats ont été communiqués ce vendredi.

Réputée notamment pour sa salle d’attente dite des Comtes, dans laquelle se trouvent des peintures murales du lac Machovo et du château de la commune, la gare de Doksy se trouve sur la voie reliant Bakov nad Jizerou à Česká Lípa.