Patinage de vitesse : Martina Sáblíková fait l’impasse sur les championnats d’Europe

Martina Sáblíková ne participera pas aux championnats d’Europe de patinage de vitesse de combiné qui se tiendront à Kolomna (Russie) de vendredi à dimanche. Handicapée par des douleurs au dos en début de saison, la Tchèque, triple championne olympique à Vancouver et Sotchi et multiple championne du monde, a annoncé, ce mardi, qu’elle préférait s’entraîner pour rattraper son retard dans sa préparation dans la perspective des Jeux olympiques qui se tiendront à Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 25 février prochain.

Cette année encore, Martina Sáblíková compte parmi les principaux espoirs tchèques de médailles aux JO, et ce plus encore en l’absence possible de la biathlète Gabriela Koukálová, blessée à un mollet et qui n’a encore pris part à aucune épreuve de Coupe du monde depuis le début de saison.