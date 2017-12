Patinage artistique - championnats nationaux : Březinová et Bělohradský titrés

Eliška Březinová et Jiří Bělohradský ont été sacrés champions de République tchèque de patinage artistique, lors des championnats communs de République tchèque, de Slovaquie, de Pologne et de Hongrie qui se sont déroulées ce week-end à Košice, en Slovaquie. Březinová et Bělohradský se sont ainsi qualifiés pour les championnats d’Europe organisés en janvier prochain à Moscou. La République tchèque y sera également représentée par son plus grand espoir de médaille, Michal Březina. Le patineur n’a pourtant pas participé aux championnats nationaux, du fait qu’il se prépare actuellement aux Etats-Unis pour les mondiaux et les Jeux olympiques.

En danse sur glace, la patineuse canadienne Cortney Mansour qui vient d’obtenir la citoyenneté tchèque, défendra les couleurs du pays aux Jeux olympiques de Pyeongchang, aux côtés de son partenaire Michal Češka.