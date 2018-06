Pas d'assouplissement de la loi anti-tabac

L'interdiction de fumer dans les bars, cafés et restaurants, en vigueur en République tchèque depuis un an, continuera d'être valable. Mardi, les députés tchèques ont rejeté la proposition d'assouplissement de la loi anti-tabac en première lecture. Cette proposition prévoyait que les gérants d'établissements de restauration puissent aménager une pièce réservée aux fumeurs, et que les plus petits établissements ne proposant pas de nourriture voient l'interdiction assouplie.

91 députés sur les 172 présents ont rejeté la proposition, 68 étant pour. L'ensemble des groupes parlementaires des partis ANO et chrétien-démocrate s'est exprimé en faveur du maintien de la loi anti-tabac en l'état, tandis que le parti de droite ODS et d'extrême-droite SPD souhaitaient un assouplissement.