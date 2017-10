Palmarès de la 21e édition du Festival du film documenaire de Jihlava

Le film « Hranice práce » (The Limits of Work) de la réalisatrice Apolena Rychlíková a reçu le prix du meilleur documentaire tchèque au Festival international du film documentaire, dont la 21e édition s'achève ce dimanche dans la ville de Jihlava, au coeur de la République tchèque. Le meilleur documentaire tchèque de l'année est inspiré des reportages de la journaliste Saša Uhlová sur la précarité des conditions de travail en République tchèque.

Le prix du meilleur documentaire étranger a été décerné au film russe « The Wall » (Le Mur) de Dmitry Bogolubov qui porte sur le culte de Staline dans la Russie actuelle. Le festival du film documentaire de Jihlava, la plus importante manifestation du genre en Europe centrale, a présenté plus de 340 films. Le festival a également récompensé le réalisateur franco-américain Marcel Ophüls pour l'ensemble de sa carrière.