Ouverture d’une grande exposition retraçant 70 ans de l’histoire de Prague avant la fondation de la Tchécoslovaquie

Une grande exposition consacrée aux soixante-dix années qui ont précédé à Prague la fondation de la Tchécoslovaquie et intitulée « Praha 1848-1918 » s’ouvre au public ce mercredi au Musée de la ville de Prague (Muzeum hlavního města Prahy). L’exposition a été préparée dans le cadre des célébrations qui marquent tout au long de cette année le centenaire de la naissance de la Première République tchécoslovaque.

Ses auteurs entendent rappeler les moments-clefs de ces sept décennies depuis la vague révolutionnaire qui a éclaté dans les provinces et pays sous domination de l’empire d’Autriche, parmi lesquels la Bohême, en 1848 et 1849, ainsi que quelques-uns des aspects de la vie quotidienne à Prague à l’époque. Le marteau et la truelle utilisés lors de la pose de la première pierre du Théâtre national en 1868, symbole du réveil du sentiment national tchèque dans la seconde moitié du XIXe siècle, sont par exemple exposés, tout comme de nombreuses autres choses. L’exposition, qui a fait l’objet d’une préparation longue de deux ans, refermera ses portes en février 2019.