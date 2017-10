Ouverture du 25e festival Bonjour Plzeň !

Musique, danse, expositions, marché français, ateliers de cuisine, manifestations pour enfants : tout cela est au menu de la 22e édition du festival dédié à la culture fançaise et francophone Bonjour Plzeň ! Qui démarre ce lundi 30 octobre dans la capitale de la Bohême de l'Ouest.

Organisé par l'Alliance française de Plzeň, le festival propose, entre autres, une performance live du peintre Ted Nomad, une exposition du photographe Petr Jiras ou encore un concert du groupe The Bermudaz. Selon le directeur de l'Alliance française Fredy Tabourin, le festival a pour objectif de promouvoir la culture franophone en République tchèque et aussi de renforcer les liens entre les villes de Plzeň, Mâcon, Liège et Limoges.