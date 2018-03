Ouverture de la Semaine nationale du cerveau

Conférences ciblées sur les dernières avancées de la recherche sur le cerveau, jeux et test de mémoire, expositions et projections de films : tout cela est au menu de la Semaine nationale du cerveau, organisée pour la 20e année consécutive par l’Académie tchèque des Sciences, dans le cadre de la campagne internationale Brain Awareness Week (BAW). Des interventions des spécialistes tchèques et étrangers en neurologie, psychiatrie, santé mentale et informatique sont au cœur de ce festival qui se tient à Prague jusqu’à dimanche prochain.

Parallèlement se déroule la Semaine nationale d’entraînement de la mémoire qui propose, un peu partout en République tchèque, plus de 300 conférences et workshops destinés au grand public. L’année dernière, près de 9 000 Tchèques y ont participé.