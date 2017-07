La 12e édition du Bohemia Jazz Fest débutera ce lundi à Prague avec un concert de jazz moderne du trio tchéco-slovaque Otto Hejnic sur la place de la Vieille-Ville. Jusqu’au 18 juillet, différents concerts sur les places centrales de six villes du pays. Outre Prague, il s’agit de Plzeň et Domažlice (Bohême de l’Ouest), Liberec (Bohême du Nord), Tábor (Bohême du Sud) et Brno (Moravie du Sud). Au programme figurent Scofield, Bad Plus Trio ou encore Soul Rebels. Tous les concerts sont gratuits et se tiennent à 17h30.