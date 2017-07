Trois semaines après le baisser de rideau sur le festival international de Karlovy Vary, c'est une autre manifestation festive cinématographique d'importance qui s'ouvre ce vendredi en République tchèque avec la traditionnelle Ecole d'été du film d’Uherské Hradiště. Jusqu’à samedi prochain, 6 août, le cœur de la ville de Moravie du Sud va donc battre au rythme du cinéma. Pour la 43e édition du plus important festival tchèque sans compétition, les organisateurs ont décidé de mettre à l’honneur la cinématographie suédoise et l’œuvre du réalisateur soviétique Andreï Tarkovski. Pour les amateurs de cinéma français, à noter qu’une sous-section intitulée New French Extremity figure au programme… Outre les projections de quelque 230 films, concerts, représentations théâtrales et bien d’autres manifestations sont aussi proposés au public, traditionnellement très nombreux, tout au long de la semaine.