Ce samedi, débute à Olomouc (Moravie) la 31e session de l’Ecole d’été d’études slaves. Plus de cent étudiants en provenance de 23 pays du monde, âgés de 16 à 73 ans, se sont réunis en République tchèque pour y parfaire leurs connaissances de la langue tchèque à travers les cours organisés par la Faculté des lettres de l’Université Palacký. Cette année, le plus grand nombre d’étrangers tchécophones sont venus d’Allemagne et de Taïwan. Différentes conférences consacrées à la littérature, l’histoire et la langue tchèque sont également proposées aux participants. Des traditionnelles écoles d’été d’études slaves sont organisées chaque été également à Brno, à České Budějovice, à Plzeň, à Poděbrady et à Prague.