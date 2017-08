Orages : des milliers de ménages sans électricité et des dégâts dans le parc national de la Šumava

Plusieurs milliers de foyers dans la région de la Bohême du Sud se sont retrouvés sans électricité ce samedi, suite aux violents orages et vents qui ont survenus dans la nuit. Des chutes d’arbres perturbent le trafic ferroviaire et routier, et ce également dans les régions de Plzeň et de Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest). Dans le massif de la Šumava, dans la partie sud du territoire tchèque, de forts coups de vent ont déracinés des centaines d’arbres. Le parc national de la Šumava estime que les dégâts sont les plus importants depuis 2015. A l’époque, l’ouragan appelé Niklas a endommagé 35 000 mètres cubes de bois.