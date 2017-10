Nouvelle hausse marquante de la fréquentation à l’aéroport Václav Havel

L'aéroport international Václav Havel a enregistré une nouvelle hausse de sa fréquentation au cours des trois premiers trimestres de cette année. 11,8 millions de voyageurs sont passés par Prague, soit une augmentation de près de 20% en l’espace d’un an. Les chiffres ont été communiqués, ce jeudi, par l’administration du plus grand aéroport du pays.

Rien que durant le mois de septembre, 1,6 million de voyageurs ont transité par Prague. Paris, Moscou et Amsterdam comptent parmi les destinations les plus fréquentes. Entre 2005 et 2016, l’aéroport Václav Havel avait déjà enregistré une croissance de sa fréquentation de 8,7% avec quelque 13 million de personnes.

A noter que cette tendance est observée dans les autres grands aéroports du pays. A Brno, en Moravie, l’aéroport de Tuřany affiche ainsi une hausse de 15% depuis le début de l’année.