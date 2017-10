Nouvelle baisse du chômage en République tchèque : 3,8% en septembre

Le taux de chômage en République tchèque a de nouveau baissé en septembre et s’est élevé à 3,8%, soit respectivement 0,2 point de moins qu’en août. Il s’agit également d’une réduction de 1,4 point en l’espace d’un an. Près de 285 000 personnes étaient sans emploi, soit le nombre le plus faible depuis mai 1998. Inversement, le nombre d’emplois vacants a de nouveau augmenté et s’élevait à un peu plus de 206 000. Les chiffres ont été communiqués par le Bureau du travail, ce lundi. C’est dans la région de Plzeň (Bohême de l’Ouest) que le taux de chômage est le plus faible avec 2,5%. A l’autre bout de l’échelle, les régions de Moravie-Silésie et d’Ústí nad Labem possèdent les taux les plus élevés du pays avec respectivement 5,9 et 5,8%. Selon Eurostat, la République tchèque affiche le taux de chômage le plus faible en Europe.