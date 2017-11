Négociations post-électorales : Miloš Zeman reçoit les chrétiens-démocrates

Le président Miloš Zeman rencontre, ce mardi, au château de Lány, les représentants du parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL). La réunion s’inscrit dans le cadre des négociations post-électorales.

Avec 5,80% des suffrages recueillis aux élections législatives d’octobre dernier, le parti chrétien-démocrate, plus petite formation de la coalition gouvernementale finissante, a perdu quatre sièges de députés et en dispose actuellement dix dans la nouvelle assemblée.

La série d’entrevues du chef de l’Etat avec tous les partis représentés à la Chambre des députés s’achève cette semaine, par les rendez-vous avec TOP 09 et les Maires et indépendants (STAN), prévus pour mercredi et jeudi.