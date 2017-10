Négociations post-électorales : le ČSSD en opposition, le SPD demande le poste de vice-président de la Chambre des députés

Après avoir rencontré, ce jeudi, les représentants du parti SPD (Liberté et démocratie directe), le vice-président du Parti social-démocrate (ČSSD) Lubomír Zaorálek a confirmé que le principal parti de gauche rejoignait les rangs de l’opposition. Lors des législatives du week-end dernier, le ČSSD a enregistré son plus mauvais score lors d’élections législatives depuis la fondation du parti en 1921 (7,2%).

C’est la constitution de la nouvelle Chambre des députés qui a été au cœur de la rencontre entre Lubomír Zaorálek et les présidents du SPD et du Parti civique démocrate ODS, respectivement Tomio Okamura et Petr Fiala.

De son côté, le parti d’extrême-droite SPD a fait savoir qu’il souhaitait occuper le poste de vice-président de la Chambre des députés et diriger la commission parlementaire de la sécurité.