Naissance des premiers quadruplets depuis 15 ans à Prague

Des quadruplets sont nés à Prague la semaine dernière, une première depuis 15 ans. Les trois petites filles et le petit garçon prénommés Anežka, Monika, Klára et Ondřej ont vu le jour à l'hôpital universitaire de Motol, ont annoncé lundi des représentants de l'institution. La naissance des quadruplets s'est bien déroulée et les nourrissons seraient en bonne santé.

Il s'agit là de la 22e naissance de quadruplets en République tchèque depuis 1950. Les seuls quintuplets à avoir vu le jour dans le pays viennent tout récemment de fêter leurs 5 ans.