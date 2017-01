Infos Nadiya Savchenko conseille au chef de l’Etat tchèque de « mieux analyser les menaces potentielles »

Nadiya Savchenko conseille au chef de l’Etat tchèque de « mieux analyser les menaces potentielles » 12-01-2017 16:54 mis à jour | Denisa Tomanová En visite à Prague suite à l’invitation de l’eurodéputé tchèque Pavel Svoboda, l’ancienne pilote et actuelle députée ukrainienne, Nadiya Savchenko s’est adressée au chef de l’Etat, Miloš Zeman, lors d’une conférence de presse, en lui conseillant de « mieux analyser les menaces potentielles, pour que la République tchèque ne finisse pas comme l’Ukraine, qui avait été surprise par l’annexion de la Crimée par la Russie et par le déclenchement de la guerre à l’est de l’Ukraine. ». Nadiya Savchenko a notamment fait savoir que : « La pire chose c’est que Miloš Zeman croit qu’il existe en Russie quelque chose comme un procès équitable. ». La députée a également remercié les organisations non gouvernementales tchèques de l’avoir soutenue pendant son emprisonnement en Russie. Vendredi, elle doit se rendre à la Chambre des députés. Aucune rencontre avec le président Miloš Zeman n’est toutefois prévue.



Emprisonnée en Russie en 2014 pour sa présupposée participation à l’assassinat de deux journalistes russes, Nadiya Savchenko avait été libérée deux ans plus tard en échange de deux militaires russes tenus prisonniers en Ukraine.

La joueuse de tennis Petra Kvitová en voie de convalescence 12-01-2017 15:53 | Denisa Tomanová La joueuse de tennis Petra Kvitová, qui avait été attaquée à l’arme blanche à son domicile le 20 décembre dernier, a fait savoir ce jeudi qu’elle était en voie de convalescence. Blessée à la main gauche par un agresseur qui tentait de cambrioler son appartement, Petra Kvitová a indiqué sur son compte Facebook qu’elle n’avait plus de points de sutures. Onzième joueuse mondiale, Petra Kvitová a également écrit : « Je suis heureuse de pouvoir partager ces bonnes nouvelles. Je suis contente que ce soient de nouveau moi et ma main. Je fais de la rééducation et je continue à être optimiste comme toujours. ». D’après les médecins, même si sa carrière ne serait pas menacée, la joueuse de tennis restera éloignée des courts pendants au moins six mois.

Premier ministre : pas de menaces terroristes en République tchèque 12-01-2017 15:23 | Denisa Tomanová D’après le Premier ministre Bohuslav Sobotka, il n’existe à l’heure actuelle pas de menaces terroristes réelles en République tchèque. Le Premier ministre l’a fait savoir après s’être réuni ce jeudi avec le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, et les directeurs des services de renseignement. Pour Bohuslav Sobotka, « assurer la sécurité du pays reste la priorité absolue du gouvernement ». De son côté, le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, a indiqué que la coopération entre la police et les services de renseignement, ainsi qu’avec leurs collègues étrangers était « très bonne ». D’après Milan Chovanec, il n’est pas nécessaire d'élever le niveau d’alerte de la menace terroriste.

Météo 12-01-2017 14:37 | Denisa Tomanová Le ciel reste partiellement nuageux sur l’ensemble de la République tchèque ce vendredi, jour de fête des Edita. Des chutes de neige sont attendues dans les régions de Plzeň et d’Olomouc. Les températures oscillent entre 0 °C et 3 °C pour les maximales.

Des pièces datant du XVe siècle retrouvées dans la région de Plzeň 12-01-2017 14:09 | Denisa Tomanová Une cruche en céramique contenant 521 pièces d’argent a été retrouvée par un passant près d’une route forestière près de Rokycany, dans la région de Plzeň, au mois de décembre dernier. Selon le directeur du Musée de Bohême de l’Ouest, František Frýda, ce trésor avait probablement été dissimulé pendant les guerres hussites au XVe siècle. František Frýda a notamment révélé qu’il s’agissait là d’une des plus grandes découvertes de monnaies anciennes depuis les trente dernières années. La valeur des pièces doit encore être évaluée par les numismates, après un nettoyage approfondi. D’après les informations obtenues, certaines pièces dateraient même de l’époque de Charles IV, donc du XIVe siècle.

Sports d’hiver : toutes les stations tchèques annoncent des conditions idéales 12-01-2017 13:29 | Guillaume Narguet Cela fait quelques années que les stations de sports d’hiver en République tchèque n’avaient plus connu un hiver aussi favorable. Profitant des abondantes chutes de neige de ces derniers jours, mais aussi de températures négatives qui leur ont permis précédemment de faire usage des canons à neige, toutes annoncent des conditions idéales pour la pratique du ski, y compris en Bohême centrale, région où l’altitude est pourtant la moins élevée. Jusqu’à 150 centimètres de neige se trouvent sur certaines pistes de ski alpin. Ce sont les grandes foules qui, comme depuis le début de l’année, sont attendues pour cette fin de semaine.

Les sociaux-démocrates veulent une augmentation des prestations pour enfants dont les parents travaillent 12-01-2017 13:02 | Denisa Tomanová Les sociaux-démocrates proposent une importante augmentation des prestations pour les enfants dont les parents travaillent. D’après ce projet, le montant des prestations, attribué en fonction de l’âge de l’enfant, devrait être doublé, passant, par exemple de 500 couronnes (18 euros) à 1 000 couronnes (37 euros). L’information a été révélée ce jeudi par le Premier ministre et social-démocrate, Bohuslav Sobotka. Ce projet, qui doit d’abord être soumis au conseil de coalition, doit par la suite être approuvé par le gouvernement. Actuellement, 400 000 enfants bénéficient de prestations. Ce nouveau projet devrait pouvoir élargir le versement des prestations à 300 000 enfants supplémentaires.

Les étrangers devraient pouvoir travailler plus longtemps en République tchèque sans prolongation de visa 12-01-2017 12:55 mis à jour | Guillaume Narguet Les étrangers qui travaillent en République tchèque pourront probablement dans un proche avenir rester jusqu’à six mois dans le pays sans être contraints de demander tous les trois mois une prolongation de leur visa. Quant à ceux qui entreprennent, ils pourraient rester jusqu’à deux ans pour peu que leurs activités concourent à la réalisation d’un important investissement. L’amendement à la loi allant dans ce sens a été soutenu en première lecture par la Chambre des députés, ce mercredi. Le texte va désormais être soumis à l’examen de la commission en charge des questions de sécurité. « L’objectif du gouvernement est de soutenir les formes de migration qui constitueront un apport pour l’économie tchèque tout en renforçant sa compétitivité », a expliqué le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, aux députés. Cet amendement est aussi une réaction aux directives de l’Union européenne qui ont été adoptées en 2014.

Les Tchèques passent 24 ans de leur vie à la retraite 12-01-2017 12:55 mis à jour | Guillaume Narguet Près de 24 ans : tel est le nombre moyen d’années que les Tchèques passent à la retraite, selon les données publiées dans son rapport annuel par l’Administration de la sécurité sociale (ČSSZ). La durée d’une pension s’est ainsi allongée en moyenne de quatre ans au cours de ces quinze dernières années. Les femmes tchèques passent 27,5 ans de leur vie en retraite, tandis que les hommes profitent d’une pension durant 19 ans. Selon l’Office tchèque des statistiques, l’espérance de vie des Tchèques a augmenté de plus de quatre ans pour les hommes et de près de trois ans pour les femmes depuis l’an 2000. En 2016, près de 2,4 millions de personnes, soit près d’un quart de la population totale, touchaient une pension de retraite en République tchèque, contre 1,9 million en 2000.