Musique : le festival Mighty Sounds débute à Tábor

Le festival Mighty Sounds, l'un des plus importants de rock en République tchèque, débute ce vendredi à Tábor, en Bohême du Sud. Au total, trois jours durant, 120 groupes et artistes doivent se produire sur les scènes de l'événement, parmi lesquels Anti-Flag, Dub FX ou bien encore Inner Circle.

L'an passé, le festival avait attiré quelque 12 000 personnes. Les organisateurs tablent sur une affluence plus élevée pour cette édition qui n'est autre que la quatorzième.