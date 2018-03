Musique : le duo Kalle récompensé du prix de la critique tchèque Apollo

Le duo Kalle, originaire de Tábor, a été récompensé du prix de la critique musicale tchèque pour son album Saffron Hills. La cérémonie de remise de ce prix a eu lieu jeudi soir au palais Akropolis à Prague. Kalle, une formation composée de Veronika Buriánková et de David Zeman, propose une musique folk alternative. Saffron Hills est leur second album studio après Live from the Room, sorti en 2014.

Les critiques musicaux avaient le choix entre les disques de dix artistes parus entre novembre 2016 et novembre 2017. Parmi les autres groupes en compétition, on trouvait par exemple le trio Wild Tides ou bien Cold Cold Nights, qui a sorti son premier album l'an passé.