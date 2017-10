Musique : le chef d'orchestre Semyon Bychkov engagé pour cinq ans avec l'Orchestre philharmonique tchèque

Le chef d'orchestre américain d'origine russe Semyon Bychkov s'est engagé pour une durée de cinq ans à diriger l'Orchestre philharmonique tchèque. La signature du contrat a eu lieu ce lundi au Rudolfinum à Prague en présence du directeur de l'orchestre David Mareček et du ministre de la Culture, le chrétien-démocrate Daniel Herman. A l'âge de 64 ans, Semyon Bychkov prend la succession de Jiří Bělohlávek, disparu en mai dernier et qui avait dirigé le prestigieux orchestre tchèque une première fois entre 1990 et 1992 puis à nouveau à partir de 2012 jusqu'à sa mort.

Le chef américain sera également le directeur artistique de l'Orchestre philharmonique tchèque, dont il prendra réellement la tête à partir de la saison 2018/2019. Pour l'heure, l'ensemble fonctionne avec deux chefs d'orchestre invités, en l’occurrence Jakub Hrůša et Tomáš Netopil.