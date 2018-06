Musique : le 60e Festival Smetana de Litomyšl est ouvert

C’est avec un concert de la Philharmonie tchèque que s’est ouverte, jeudi soir, la 60e édition du festival international de musique d’opéra et classique Smetanova Litomyšl. Située en Bohême de l’Est, Litomyšl est la ville d’origine du compositeur Bedřich Smetana. Quarante-et-un concerts et opéras, dont certaines grandes premières comme celle ce vendredi de la cantate « Le pèlerin de Bohême » (Český poutník), figurent cette année au programme du festival, pour lesquels les organisateurs attendent environ 30 000 spectateurs et dont le ténor mexicain Javier Camarena est la principale tête d’affiche.

Le festival, qui constitue une des principales manifestations du genre organisées chaque année en République tchèque, peu après Le Printemps de Prague, et dont le programme met l’accent cette année sur la musique tchèque en raison du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, refermera ses portes le 8 juillet. Pour plus de détails sur le programme, consultez : http://www.smetanovalitomysl.cz.