Musique : la Philharmonie tchèque entame une nouvelle saison avec un concert à Prague

La Philharmonie tchèque entame sa 122e saison, avec un concert organisé à deux reprises ces jeudi et vendredi dans la salle de Rudolfinum à Prague. Le prestigieux orchestre présentera, sous la baguette de son chef invité Jakub Hrůša, des œuvres de Dmitri Chostakovitch et de Gustav Mahler. Le public pragois pourra voir et entendre également la soprano Marta Reichelová.

Le plus important orchestre symphonique tchèque qui s’était présenté pour la première fois en 1896 sous la baguette du compositeur Antonín Dvořák, a engagé, ce lundi, un nouveau chef d’orchestre. Il s’agit du musicien américain d’origine russe, Semyon Bychkov, qui succède à Jiří Bělohlávek, décédé en mai dernier.