Le festival international de musique Špilberk a débuté ce dimanche soir au château éponyme à Brno, avec un concert de la philharmonie de la capitale morave accompagnée de la soprano slovaque Simona Šaturová. Jusqu’au 25 août prochain, les habitants de Brno auront la possibilité d’assister à sept autres concerts, parmi lesquels le violoncelliste allemand Troels Svane qui interprétera des œuvres de Mozart, de Brahms et de Saint-Saëns, le Gustav Brom Big Band avec la chanteuse de swing Betty Semper, ou encore un concert de musiques de films sous la baguette du chef d’orchestre allemand Caspar Richter. Deux ciné-concerts sont également au programme, avec les projections, respectivement ce lundi et lundi prochain, du Concert de Paris de l’Orchestre national de France, et du concert au château de Schönbrunn de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigée par le chef d’orchestre russe Semyon Bychkov.