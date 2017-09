Musique classique : début du festival Dvořákova Praha

La dixième édition du festival de musique classique Dvořákova Praha – la Prague de Dvořák – débute ce jeudi dans la salle de Rudolfinum, avec l’oratorio Stabat Mater. L'œuvre sera interprétée par un quatuor international, composé de la soprano lettone Kristine Opolais, de la mezzosoprano slovaque Jana Kurucová, du ténor tchèque Richard Samek et de la basse allemande René Pape. Les chanteurs seront accompagnés par l’orchestre PKF Prague Philharmonia, sous la baguette d’Emmanuel Villaume, et par l’Orchestre philharmonique de Brno.

Ce vendredi, le public pragois pourra assister à un concert de l’Orchestre philharmonique de Londres, dirigé par le chef d’orchestre russe Vladimir Jurowski. Le festival se poursuit ensuite jusqu’au 23 septembre prochain et propose au total dix-sept concerts présentant des œuvres connues et moins connues du compositeur tchèque Antonín Dvořák, dont on célèbre, le 8 septembre, le 176e anniversaire de la naissance.