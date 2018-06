Municipales : STAN, TOP 09 et les chrétiens-démocrates veulent partir groupés à Prague

Trois partis de la droite tchèque, le mouvement des maires et indépendants, le parti conservateur TOP 09 et les chrétiens-démocrates, veulent présenter une candidature commune à Prague pour les municipales de l'automne prochain. Jan Bartošek, le vice-président des chrétiens-démocrates, l'a annoncé ce mardi aux journalistes.

"Nous négocions et nous sommes proches de former une coalition", a confirmé Petr Gazdík, le leader du mouvement STAN, qui doit cependant encore se prononcer sur le projet d'alliance. Les trois partis entendent former des coalitions également dans d'autres villes.

Les élections municipales tchèques se dérouleront les 5 et 6 octobre. A Prague, l'actuelle maire, Adriana Krnáčová (ANO), a annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat.