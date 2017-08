Grand favori et parti en pole-position, Marc Marquez a remporté, ce dimanche à Brno, le Grand Prix de République tchèque comptant pour le championnat du monde moto de vitesse. Sur le circuit Masaryk, et devant un public traditionnellement très nombreux, le pilote espagnol (Honda) s’est imposé avec une nette avance sur son compatriote Dani Pedrosa (Honda) et a ainsi conforté son avance en tête du classement général. Toujours dans la catégorie reine des MotoGP, Karel Abraham (Ducati), seul pilote tchèque en piste, s’est 13e. En Moto3, son compatriote Jakub Kornfeil a dû se contenter d’une 20e place.