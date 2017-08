Sans surprise, Marc Marquez (Honda) s’élancera ce dimanche en tête du Grand Prix moto de République tchèque, qui se tient ce week-end à Brno (Moravie) et compte pour le prestigieux championnat du monde de vitesse. Sur le circuit Masaryk, le pilote espagnol, leader du classement général, a signé le meilleur temps lors de la séance des qualifications ce samedi dans la catégorie reine des MotoGP. Marc Marquez a devancé le légendaire Italien Valentino Rossi (Yamaha) et Dani Pedrosa (Honda). Dans la même catégorie, le pilote tchèque Karel Abraham (Ducati) a réalisé le 17e meilleur temps et partira en sixième ligne. En Moto3, son compatriote Jakub Kornfeil, victime d’une chute, a dû se contenter du 24e temps.